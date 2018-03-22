Регламентный комитет рекомендует Раде снять неприкосновенность с Савченко

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной рады Украины рекомендует украинскому парламенту снять неприкосновенность с нардепа Надежды Савченко. "Прошу комитет предоставить разрешение на привлечение к ответственности, задержание и арест. Все три представления прошу удовлетворить в полном объеме", - отметил генпрокурор Юрий Луценко. После этого парламентский комитет поддержал привлечение Савченко к уголовной ответственности, а также ее задержание и арест. Напомним, ранее было опубликовано представление генпрокурора на арест Савченко. В частности, следствие подозревает нардепа в подготовке к захвату государственной власти и посягательстве на жизнь президента Украины. По данным прокуратуры, Савченко и соучастники планировали совершить государственный переворот путем совершения террористических актов. Сама Савченко на брифинге перед допросом в СБУ, куда ее вызвали на допрос по делу руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, которого задержали на КПВВ на Донбассе с оружием и боеприпасами с неподконтрольных районов, предложила правоохранителям допросить ее на полиграфе.

