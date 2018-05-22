Рекламу "Газпрома" уже убирают с улиц Киева

УЕФА согласились с позицией КГГА о невозможности использования логотипов "Газпрома" во время финала Лиги Чемпионов в Киеве

Об этом на своей странице в Facebook написал представитель КГГА по вопросам подготовки к финалу ЛЧ-2018 в Киеве Андрей Мирошниченко.

Он отметил, что массовые акции сопротивления, акты вандализма и граффити шоу отменяются. Ведь в УЕФА согласились с позицией КГГА о невозможности использования логотипов "Газпрома" даже как информации о партнерах Лиги Чемпионов.

"Все убрано. Уже сейчас печатается новое оформление, которым заменят демонтированное. Всем благодарны за понимание", - подчеркнул Мирошниченко.

Напомним, вчера киевляне заметили логотип российского "Газпрома" в фан-зоне Лиги чемпионов УЕФА на Крещатике, хотя 17 мая Мирошниченко пообещал, во время проведения финала логотип российского "Газпрома" не будет представлен на улицах столицы.

Напомним, 26 мая в решающем матче Лиги чемпионов в Киеве сыграют испанский "Реал" и английский "Ливерпуль".