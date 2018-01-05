Решение о возможной экстрадиции Саакашвили будет принимать Минюст - Лысенко

Решения о возможной экстрадиции лидера "Руха новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили будет принимать Министерство юстиции после получения выводов экстрадиционной проверки, которая в настоящее время продолжается, сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"Согласно Европейской конвенции о выдаче правонарушителей выдача лица происходит при условии совершения ним преступления, за которое по законодательству стороны, которая требует выдачи, может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком не менее чем 1 год. Мы сейчас знаем, что статус М.Саакашвили изменился – он уже осужденный, однако прокуратура города Киева по обращению Министерства юстиции Украины… проводит экстрадиционную проверку относительно Саакашвили по запросу компетентных органов Грузии. С целью проведения этой проверки и выяснения всех обстоятельств,… которые могут стать основанием для отказа в выдаче указанного лица другому государству, Саакашвили будет приглашен в прокуратуру города Киева для предоставления соответствующих объяснений", - сказал А.Лысенко в эфире телеканала "112.Украина" в пятницу.

По его словам, экстрадиционная проверка уже началась, но нет каких-то специальных нормативов относительно продолжительности такой проверки.

"М.Саакашвили пока не прибыл в киевскую прокуратуру, его приглашают. На данный момент продолжается процесс согласования даты со стороной защиты", - проинформировал спикер Генпрокуратуры.

По его словам, в рамках этой экстрадиционной проверки прокуратура города Киев направила запросы в другие органы государственной власти Украины, а выводы, составленные по результатам этой проверки, будут предоставлены Министерству юстиции Украины для принятия окончательного решения об экстрадиции.

Как сообщалось, утром 5 января Тбилисский городской суд признал виновным Михаила Саакашвили по делу "о злостном превышении полномочий" на посту президента Грузии и присудил три года лишения свободы.