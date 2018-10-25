Рейтинг демократичности городов Украины в текущем году возглавили Черновцы, замыкает список Житомир

Черновцы, Киев, Хмельницкий, Львов и Краматорск имеют самый большой уровень доступа местных жителей к управлению своими городами, свидетельствуют результаты исследования "Индекс демократичности городов" за 2018 год Украинского независимого центра политических исследований.

В обнародованном в четверг в Киеве отчете по итогам исследования этого индекса отмечается, что сотрудники Центра оценивали города по шкале показателей в группы с высоким, среднем и низким индексом демократичности: 100-75% - высокий, 74-50% - средний и 49-25% - низкий.

В итоге в группу с высоким индексом попали Черновцы - 90%, Киев - 76%, Хмельницкий - 75%, Львов - 70% и Краматорск - 66%.

В среднюю группу вошли Черкассы, Ивано-Франковск, Чернигов, Ужгород, Сумы, Винница, Запорожье, Одесса, Николаев и Луцк данный индекс составляет от 61% до 50%.

Городами с низким индексом демократичности стали Тернополь, Ровно, Полтава, Херсон, Днепр, Кропивницкий, Северодонецк и Харьков, индекс который составляет от 49% до 38%. Самый же низкий индекс у Житомира - 29%.

Средний показатель качества местной демократии в 2018 году составил 55% и по сравнению с 2016 годом он продемонстрировал рост на 17%.

Лучший прогресс за два года показали Киев, Львов, Хмельницкий и Ровно.

Также исследование показало, что хуже всего в городах урегулирован механизм общих собраний граждан и регламент исполкомов местных советов. А наиболее демократическое регулирование в таких инструментах как электронные петиции и бюджет участия.

В рамках исследования, которое проводилось в мае-августе 2018 годов, были проанализированы процедуры 24 областных центров, регулирующие доступ жителей к управлению своими населенными пунктами. В ходе исследования эксперты проанализировали 300 решений местных советов.