Результаты тестов ВНО по иностранному языку за предыдущие годы не будут действовать

Результаты тестов внешнего независимого оценивания (ВНО) по иностранному языку за предыдущие годы больше не будут действовать. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий. "Результаты, которые были получены по иностранному языку в прошлые годы, не будут действовать, поскольку в 2018 году существенно будет изменена структура самого теста. Кроме традиционных задач, которые присутствуют в этом тесте, в 2018 году предполагается, что обязательной составляющей будет оценивание восприятия речи на слух, то есть будет присутствовать часть аудирования", - сказал он. По его словам, для лиц с особыми потребностями будут введены специальные условия. "Соответствующим лицам будет предоставлен ​​в распечатанном варианте сценарий аудиодокументов, другие будут воспринимать на слух, и таким образом они будут выполнять задачи в полном объеме", - добавил Карандий.

