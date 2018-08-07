РФ и ее силы блокируют СММ ОБСЕ на Донбассе, нарушая свои обязательства – Волкер

Россия постоянно препятствует работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, заявляет специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Россия и ее силы постоянно блокируют СММ ОБСЕ, нарушая свои обязательства", написал К.Волкер в Твиттере во вторник.

По его словам, Россия не хочет, чтобы мир видел гуманитарную, экономическую и экологическую катастрофу на Донбассе, к которой привели ее действия.

К.Волкер дал ссылку на твит СММ ОБСЕ: "Членов специальной мониторинговой миссии снова остановили при въезде в неконтролируемый украинским правительством Новоазовск. За последний месяц нашей свободе передвижения препятствовали около 40 раз в южных частях неконтролируемых правительством территорий".