РФ может рассмотреть предложения по обмену украинских моряков

Однако пресс-секретарь Путина не может сказать, даст ли Кремль ответ после рассмотрения таких предложений.

Песков заявил, что уголовное преследование моряков не прекратят, несмотря на критику Запада ╘ vm.ru

В Кремле заявили о готовности рассмотреть предложения по обмену задержанных в Керченском проливе военнослужащих ВМС Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что о реакции на такие инициативы говорить пока преждевременно и он сейчас не может сказать, ответит ли Москва вообще.

"Мне неизвестно о таких условиях. Если поступят какие-то конкретные предложения, наверняка они будут рассматриваться... Но означает ли это, что на них будет дан ответ, я сейчас сказать не могу", - отметил пресс- секретарь Владимира Путина.

Песков также добавил, что все процедуры в отношении украинских моряков будут продолжены и их не отменят из-за критики западных стран.

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В результате атаки в районе Керченского пролива погранслужба ФСБ захватила три украинских корабля с 24 моряками на борту. Россия отказалась признать задержанных украинцев военнопленными и арестовала их за якобы "незаконное пересечение госграницы".

Отметим, что Россия не имеет международно-правовых оснований для уголовного преследования украинских моряков. Если у РФ есть претензии в связи с действиями украинских военных моряков, их должны предъявлять непосредственно украинскому государству, но не путем организации индивидуального уголовного преследования военнослужащих