РФ развернет в аннексированном Крыму системы С-400 для "защиты от Украины" - РосСМИ

РФ развернет в аннексированном Крыму системы С-400 для "защиты от воздушных угроз со стороны Украины".

Об этом, ссылаясь на источники, пишут РИА Новости.

Сообщается, что второй дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400, дислоцированный в Севастополе, в первую очередь будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском.

"Задача второго дивизиона комплекса С-400 - вовремя обнаружить и при необходимости уничтожить представляющие угрозы для Крыма воздушные объекты со стороны Украины", - сказал собеседник агентства.

Оккупанты заявили, что в Крыму формируется эшелонированная система противовоздушной обороны, поскольку Украина проводит испытания крылатых ракет.