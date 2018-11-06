РФ в Минске официально заявила о намерении признать псевдовибори в ОРДЛО

Во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске относительно Донбасса Россия официально заявила о намерении признать результаты организованных ими же "выборов" на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Об этом представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе ТКК Ирина Геращенко сообщила сегодня, 6 ноября.

"В Минске сегодня состоялось заседание ТКК и рабочих групп. На всех группах украинская сторона подняла вопрос отмены псевдовыборах, организованных Кремлем на оккупированном Донбассе, их непризнания. РФ официально заявила , что признают результаты организованных ими же "выборов" московских маріонеточних режимов", - написала Геращенко в Facebook.

В ответ спецпредставитель председательствующего в ОБСЕ Мартин Сайдик сегодня сделал официальное заявление в Минске, что псевдовибори в ОРДЛО категорически противоречат духу и букве минских соглашений.

Украинская сторона в свою очередь указала, что именно Россия инициировала эти псевдовыборы на оккупированной территории, которые противоречат букве и духу минских соглашений, а своим заявлением РФ "выдала мандат на войну, которую она давно объявила Украине".

"Действия РФ и их марионеток ведут к срыву политико-дипломатических переговоров в Минске и дестабилизации ситуации на фронте. Это повтор сценария 2014 года, когда псевдовибори, организованные Кремлем, привели к срыву минских переговоров, невыполнение минских соглашений и серьезной дестабилизации на Донбассе, тысячи жертв среди военных и гражданских", - добавила Геращенко.