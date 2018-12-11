Романа Насирова восстановили в должности главы фискальной службы

Во вторник, 11 декабря, суд восстановил в должности экс-главу государственной фискальной службы Романа Насирова.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на адвоката Насирова Любомира Дроздовского.

По словам адвоката, решение суда подлежит немедленному исполнению, а кроме того Насирову должны выплатить зарплату за вынужденный прогул.

В то же время депутат Верховной Рады от "Самопомощи" Андрей Журжий заявил, что возобновления Насирова в должности требовали в связи с нарушением процедуры при увольнении.

"Судя по поведению одного из коллегии судей, суд сомневался в достоверности факта существования у экс-главы ДФС Украины гражданства Соединенного Королевства", - написал Журжий.

Ранее мы рассказывали, как в соцсетях обсуждани неудачное задержание Романа Насирова. По материалам Наш Киев