России не удастся повлиять на выбор Украиной евроатлантического пути - Климпуш-Цинцадзе

России не удастся повлиять на выбор Украиной евроатлантического пути, уверена вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Мы знаем, что Россия все время нервничает из-за того, что Украина продолжает двигаться в сторону Европы, к реализации всех свобод каждого гражданина, и она (Россия ) хочет удержать Украину в старосветском "русском мире". Но это ей не удастся. Мы четко знаем, куда мы двигаемся, мы каждый день платим очень жесткую цену за этот наш выбор, но мы с этого пути не сойдем", - сказала она в ходе открытия первого Национального оборонного хакатона по вопросам сферы безопасности и обороны Украины в понедельник в Киеве.

И.Климпуш-Цинцадзе также напомнила о результатах июльского саммита НАТО: "Была принята декларация стран-членов, которые четко подтвердили, что Украина имеет суверенное право самостоятельно решать свое будущее. И члены Альянса готовы рассматривать заявку Украины на членство в НАТО тогда, когда Украина будет готова".