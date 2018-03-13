Россия активизирует усилия по дестабилизации ситуации в Украине ближе к осени - Аваков

Российская Федерация активизирует усилия по дестабилизации ситуации в Украине ближе к осени. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД. "Россия активизирует свои усилия по дестабилизации ситуации в нашей стране ближе к осени. Не думаю, что это будет полномасштабное наступление на фронте, поскольку, они понесут настолько серьезные человеческие потери, что их не выдержит даже такой режим, как путинский. Поэтому, думаю, что они усилят гибридный фронт на фоне предвыборной кампании в Украине", - заявил Аваков. По словам Авакова, обострение ситуации в Украине можно ожидать ближе к осени, поскольку сейчас РФ занята президентскими выборами и Чемпионатом мира по футболу. Вместе с тем, по словам главы МВД, попытки ухудшить положение на фоне политической ситуации также есть и внутри страны. "У нас еще есть внутренний фактор, когда многим кажется, что легко дестабилизировать ситуацию внутри страны. Нашей стране не нужны досрочные выборы, потому что это борьба за власть, а не за стабильность нашего государства", - добавил он. Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) фиксирует активизацию деятельности спецслужб Российской Федерации по дестабилизации ситуации в Украине.

