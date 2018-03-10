Россия должна соблюдать Минские договоренности - Волкер

Россия не выполняет положения Минских договоренностей, а новое поколение украинцев воспринимает РФ как агрессора и оккупанта. Об этом 10 марта на Брюссельском форуме заявил специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, передает Радио Свобода. В частности, согласно словам дипломата, Россия хотела бы видеть в Украине пророссийское правительство и тем самым вернуть свое влияние на ситуацию в стране. Но, как считает американский дипломат, напав на Украину, аннексировав Крым и продолжая оккупацию, россияне добились обратного результата. В ответ на агрессию они получили более объединенную, более националистическую и ориентированную на Запад и антироссийскую Украину. "Такого никогда раньше не было", - добавил Волкер. По его словам, эта тенденция усугубляется с каждым днем, молодое поколение украинцев для России утраченное окончательно, потому что "они воспринимают ее как агрессора и оккупанта". "Поэтому если Россия хочет достичь своих целей в попытке повлиять на Украину и приблизить ее к себе, то начинать ей следует с вывода своих войск из Восточной Украины", - заявил Волкер. Также он напомнил, что для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, необходимо соблюдать Минские договоренности. "Минские договоренности существуют. И они включают все вопросы, которые необходимы для обеспечения прекращения огня, восстановления украинского национального контроля, суверенитета и территориальной целостности. Но проблема заключается лишь в том, что эти договоренности должны быть реализованы", - отметил спецпредставитель США. Напомним, как сообщалось ранее, во время заседания ОБСЕ, временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан заявил, что военный конфликт на востоке Украины привел к нарушение Россией территориальной целостности независимой страны.

