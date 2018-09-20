Россия должна возместить ущерб и предоставить гарантии ненападения, - Порошенко

Российская агрессия должна завершиться возвращением Крыма, возмещением ущерба и предоставлением реальных гарантий

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время выступления в Верховной Раде, передает "Деловая столица".

Глава государства подчеркнул, что миссия ООН должна быть развернута на всей территории Украины, с выходом на украино-российскую границу, что, по его словам, создаст условия для выполнения минских соглашений, в том числе вывода российских войск с оккупированных украинских территорий.

"Если этого не случится, Закон об особенностях местного самоуправления так и не заработает", - предупредил Порошенко.

Кроме того, вся ответственность за срыв минских договоренностей должна лечь на Россию.

"Сколько копий не ломали вокруг "Минска", именно благодаря тем договоренностям удалось остановить активную фазу агрессии и добиться режима санкций", - отметил он.

"Нападение России, - продолжил президент, - началось с попытки аннексии Крыма, его возвращением оно должно завершиться, в том числе с возмещением нанесенного ущерба и предоставлением, уже на этот раз, действенных гарантий неповторения агрессии".