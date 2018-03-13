Россия готовится к быстрой агрессии - Полторак

Наращивание количества российских войск вблизи границ с Украиной и в оккупированном Крыму свидетельствует о вероятной подготовке России к быстрому наступлению.

Об этом заявил министр обороны Степан Полторак во время встречи с литовскими журналистами.

"На границе с Украиной сегодня Россия сосредоточила 19 батальонно- тактических групп первого и второго эшелонов. Кроме того, РФ на территории Донецкой и Луганской областей создала два армейских корпуса общей численностью 43 тысячи человек. Эти корпуса имеют на вооружении танки, реактивные системы залпового огня, артиллерийские системы, бронированную технику, которая была переброшена с территории России.

Главная цель этой группировки состоит в том, чтобы быстро, без длительной подготовки была возможность осуществить агрессию против Украины", - сказал Полторак.

Россия перебрасывает на границы с Украиной и странами Балтии подразделения и за три года будет готова к полномасштабному наступлению. В частности, к украинской границе со стороны Новороссийска Краснодарского края подошла колонна военной техники с символикой ООН.