Россия может попытаться вмешаться в выборы в Украине. Об этом сообщил председатель Верховной рады Андрей Парубий, передает РБК-Украина.

Председатель ВР напомнил, что в следующем году в Украине пройдут выборы президента и народных депутатов.

"Учитывая, что РФ как один из важных элементов использует вмешательство в выборы, без сомнения, что будет попытка вмешательства в выборы в Украине. В этот год будут проходить выборы и президентские, и парламентские", - сообщил Парубий.