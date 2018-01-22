Россия нарушила все положения Будапештского меморандума – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что РФ нарушила все положения Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештского меморандума), заключенного в 1994 году.

"Как вы помните, Лавров (глава МИД РФ Сергей Лавров ) пытался говорить, что Россия не нарушила Будапештский меморандум. Мы считаем, что и политически и юридически Россия нарушила все положения Будапештского меморандума", - сказал П.Климкин в понедельник в Киеве на пресс-конференции по итогам деятельности украинской дипломатии в 2017 году и приоритетам на 2018 год.

Глава украинского внешнеполитического ведомства также отметил, что между Украиной и РФ имеются фундаментальные различия во взглядах.