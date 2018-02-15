Россия планировала завершить оккупацию Крыма 1 марта 2014 года и затем начать вторжение на материковую Украину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, и.о. президента Украины с 23 февраля по 7 июня 2014 года Александр Турчинов утверждает, что у руководства Российской Федерации были планы завершить оккупацию Крыма до 1 марта, после чего начать вторжение на остальную часть Украины.

"По планам, которые уже позже стали понятны, российских военных и политических лидеров, оккупация Крыма, разоружение украинских частей должны были завершиться 1 марта", - сказал он во время дачи показаний в суде по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича.

По его словам, дальше, спровоцировав гибель гражданских лиц в Крыму, пользуясь хаосом и отсутствием власти в Украине, "пожаром сепаратистских заговоров", Россия хотела начать вторжение на территорию страны, чтобы взять под контроль восток и юг Украины, а также установить контроль над городом Киевом, чтобы восстановить силовым путем "марионеточный режим Януковича".