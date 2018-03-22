Россия предоставила оружие для терактов против высшего руководства Украины - Луценко

Российская Федерация предоставила оружие для терактов против высшего руководства Украины. Об этом на заседании регламентного комитета Рады, который рассматривает вопрос снятия неприкосновенности с нардепа Надежды Савченко, заявил генпрокурор Юрий Луценко. "У нас есть доказательства участия России, как врага украинского государства, в передаче оружия лицам, которые готовились к совершению террористического акта против высшего руководства государства и мирного населения столицы с целью свержения конституционного строя", - заявил Луценко. Напомним, ранее Луценко заявил, что в Раде сегодня покажут записи по делу Савченко. "Сегодня в зале Верховной рады мы продемонстрируем аудио- и видеозаписи, которые свидетельствуют о том, что Савченко готовила диверсии против конституционного строя Украины", - заявил Луценко. По его словам, Савченко планировала совершить террористический акт в зале украинского парламента, "уничтожив гранатами две ложи, минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет".

