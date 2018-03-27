Россия пригрозила Украине ответственностью за высылку дипломатов

Россия пригрозила, что "ответственность" за последствия высылки официальным Киевом 13 российских дипломатов "ляжет на Украину". Соответствующее заявление опубликовано на сайте посольства РФ в Киеве.

В дипмиссии отмечают, что Украина объявила персонами нон грата 13 россиян, работающих в загранпредставительствах в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, в духе солидарности с Великобританией и другими западными союзниками в так называемом деле Скрипалей.

"Украинское руководство без учета реального положения дел поддержало инспирированную Лондоном провокационную кампанию, направленную на нагнетание напряженности и раскручивание конфронтационной спирали", - говорится в заявлении.

Как утверждают в посольстве, "недружественный шаг Киева неизбежно затруднит перевод диалога между Россией и Украиной в конструктивное русло и явно не будет способствовать нормализации отношений между ними", а "ответственность за его последствия ляжет на украинскую сторону".

"В свою очередь Россия оставляет за собой право на ответные действия", - резюмировали в дипучреждении.

США, 18 государств - членов ЕС и некоторые другие страны мира заявили о решении выслать российских дипломатов в ответ на отравление экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Аналогичное решение приняла Украина, которая намерена выслать 13 сотрудников российской дипмиссии. Как утверждает официальный Киев, лица, которые будут выдворены, работают на спецслужбы РФ.