Россия продолжает серьезно влиять на деятельность ПАСЕ через лоббистов - Геращенко

Россия продолжает серьезно влиять на деятельность Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) через лоббистов и группы поддержки. Об этом первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко сказала, выступая на дебатах по коррупции внутри ПАСЕ, передает пресс-служба ВР. "Российская делегация уже 3 года отсутствует в этом зале, но мы чувствуем ее серьезное влияние через лоббистов и группы поддержки, которые блокируют дебаты по отравлению в Солсбери, войну на Донбассе или незаконные выборы в оккупированном Крыму", - подчеркнула парламентарий. Геращенко отметила, что коррупция, подкуп, шантаж являются элементами гибридной войны и методами, которые применяются сейчас и в ПАСЕ. Они грубо нарушают нормы и принципы деятельности Совета Европы и его Парламентской Ассамблеи. "Безусловно, уже сейчас должны быть отстранены от работы все причастные к нарушениям сотрудники секретариата, а политики, загрязненные в коррупционных скандалах, должны немедленно сложить мандат членов ПАСЕ. Ассамблея должна требовать нулевой толерантности к коррупции в любых ее проявлениях", - подытожила первый вице-спикер.

