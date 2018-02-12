Российский суд арестовал задержанного ФСБ в Симферополе украинца на два месяца

Лефортовский суд Москвы в понедельник санкционировал арест гражданина Украины Константина Давыденко, задержанного ФСБ в Симферополе по подозрению в сборе и передаче украинским спецслужбам сведений о деятельности частей Росгвардии и Федеральной службы безопасности.

"По ходатайству следователя в отношении Давыденко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 11 апреля", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

По ее словам, судебное заседание прошло в закрытом режиме, в связи с тем, что материалы содержат секретные сведения.

К.Давыденко был задержан в Симферополе 11 февраля.

Ранее Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании в Симферополе гражданина Украины Константина Давыденко, якобы собиравшего и передававшего украинским спецслужбам сведения о деятельности частей Росгвардии и ФСБ.

"11 февраля ФСБ России в Симферополе задержан гражданин Украины Константин Давыденко. Он целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ и в отношении сотрудников ФСБ России", - сообщили в понедельник "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ.

Там отметили, что "утечка данных сведений за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства".

ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ - шпионаж.