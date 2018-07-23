Россошанскому грозит пожизненное заключение за убийство Ноздровской

Прокуратура Киевской области с учетом экспертиз откорректировала подозрение Юрию Россошанскому, дело по обвинению его в умышленном убийстве правозащитницы, юриста Ирины Ноздровской будет передано на рассмотрение в суд после ознакомления сторон с материалами.

Как сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Киевской области, действия задержанного по подозрению в убийстве правозащитницы изначально были квалифицированы по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

"Во время досудебного расследования получены заключения судебно-медицинской экспертизы, которые указали на многочисленные ножевые ранения у потерпевшей, что стало основанием для изменения ранее сообщенного подозрения", - отмечается в сообщении прокуратуры.

С учетом полученных заключений, прокуратура откорректировала подозрение на п. 4 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) УК Украины. Санкция по этой квалификации более жесткая – от 5 до 10 лет или пожизненное заключение.

"На основании ст. 290 УПК сторонам открыты материалы для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по сути", - информируют в пресс-службе прокуратуры.

Как сообщалось, юрист И.Ноздровская, проживавшая в селе Демидов Вышгородского района Киевской области, была найдена мертвой в реке 1 января 2018 года. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.

8 января стало известно о задержании подозреваемого в этом преступлении. Им является Ю.Россошанский, отец Дмитрия Россошанского, осужденного в мае 2017 года на 7 лет за смертельное ДТП, в котором в сентябре 2015 года погибла сестра И.Ноздровской Светлана Сапатинская.

Ю.Россошанский был взят под стражу. 21 июня Шевченковский суд Киева продлил ему срок содержания под стражей только до 8 июля, но затем 26 июня продлил срок ареста до 24 августа.