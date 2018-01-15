Народный депутат Борислав Розенблат подал иск против Украины в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщил адвокат парламентария Алексей Шевчук, передает Украинская правда.

"Сегодня Европейский суд начал официальные процедуры по жалобе Розенблата. Есть производство Розенблат против Украины. Там системно собраны все нарушения профильной конвенции от незаконной прослушки народного депутата с нарушениям регламента Верховной Рады до легализации ручным судьей [обыска] венгерского самолета. Пусть с этой правовой порнографией Украины разбирается независимый орган Европы", - сообщил Шевчук.

Напомним, народные депутаты Борислав Розенблат и Максим Поляков являются фигурантами так называемого "янтарного дела". Они подозреваются в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение иных действий, связанных с добычей янтаря, в интересах компании-нерезидента.