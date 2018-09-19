С начала боевых действий на Донбассе погибли 3 тыс. 35 гражданских. Такие данные озвучены в новом докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

"С начала конфликта (14 апреля 2014 года) до 15 августа 2018 УВКПЧ зафиксировало 2737 погибших среди гражданского населения (1571 мужчин, 966 женщин, 96 мальчиков, 48 девочек и 56 взрослых неизвестного пола). С учетом 298 погибших во время авиакатастрофы рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" 17 июля 2014", - говорится в отчете.

Общее количество гражданских лиц, погибших из-за конфликта, составляет не менее 3035 человек. Сообщается также, что по оценкам УВКПЧ, общее количество раненых лиц по состоянию на август 2018 составляло от 7 до 9000 человек.