Саакашвили избрали ночной домашний арест

Коллегия судей Апелляционного суда частично удовлетворила ходатайство прокуратуры и избрала для лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом в зале суда объявил судья Присяжнюк. "Ходатайство удовлетворить, применить меру пресечения в виде частичного домашнего ареста с 22.00 до 7.00", - сказал судья. Так, теперь Саакашвили нужно будет прибывать по первому требованию к следственному прокурору. Саакашвили на такое решение начал выкрикивать "Ганьба". Соратники Саакашвили также скандируют "Ганьба". Саакашвили подозревают в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Кроме того, по данным следствия, его деятельность финансировало окружение бывшего президента Украины Виктора Януковича. Напомним, 26 января 2018 года коллегия судей Апелляционного суда, которая рассматривает апелляцию прокуратуры на меру пресечения в отношении лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили, удалилась в совещательную комнату для принятия решения. Прокуратура просила избрать Саакашвили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с обязательством носить электронный браслет.

