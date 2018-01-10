Саакашвили не намерен отвлекаться от политических акций из-за уголовных дел против него

Лидер "Руха новых сил", экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявляет, что не намерен отвлекаться от проведения политических акций и работе по поиску новых людей для управления Украиной из-за открытых против него дел и судебных процессов.

"Они хотят этим делом отвлечь нас от наших политических акций. А я от политических акций отвлекаться не буду, я собираюсь, начиная с завтрашнего дня, ездить по стране, начинать набор людей для новой власти. Мы должны найти людей, которые будут управлять страной другими методами", - сказал он журналистам после допроса в Управлении СБУ в Киеве.

"Я больше не буду обращать внимания на эти судебные уголовные вещи, которые они хотят ежедневно сейчас делать, чтобы у меня не было времени другими вещами заниматься", - подчеркнул он.