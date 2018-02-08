Саакашвили о возможной экстрадиции: нет уж, судите меня за "госпереворот и сотрудничество с ФСБ" в Украине

Лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили считает, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вновь заговорил о его возможной экстрадиции в Грузию, поскольку дело в отношении экс-президента Грузии о якобы подготовке государственного переворота в Украине "развалилось".

"После того, как у них все "дело" треснуло, в Грузию меня собрались отправлять, оказывается. Нет уж, судите меня здесь за "госпереворот и сотрудничество с ФСБ", как и положено, по украинским законам. А, дело у вас развалилось? Свидетели сбежали, "доказательства" исчезли, "телефонный разговор" оказался монтажом? Тогда оставьте меня в покое и не мешайте заниматься политикой в Украине", - написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, в опубликованном 8 февраля интервью Ю.Луценко "ТСН" генпрокурор заявил, что Генпрокуратура Грузии не изменила своего требования об экстрадиции М.Саакашвили, и Украина выполняет свои обязательства согласно взятому на себя соответствующему международному обязательству.

При этом Ю.Луценко отметил, что возможная экстрадиция М.Саакашвили в Грузию будет для него "самым трудным решением", потому что будет означать его "стопроцентное заключение".

Генпрокурор также указал, что существуют варианты добровольного возвращения М. Саакашвили в любую из выбранных им стран, например, в Нидерланды, где проживает его семья, или "добровольная или принудительная депортация в одну из выбранных им стран, или в страну, из которой он нелегально пересек украинскую границу - то есть Польшу".