Саакашвили обжаловал реадмиссию в ЕСПЧ

Защита бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили обжаловала в Европейском суде по правам человека его выдворение из Украины.

Об этом сообщил адвокат политика Руслан Чернолуцкий на брифинге в пятницу, 16 февраля.

Были ли правонарушения во время выдворения Саакашвили?Относительно процедуры высылки Михеила Саакашвили и действий Миграционной службы продолжаются дискуссии. Были ли правонарушения в действиях пограничников, разбирались специалисты.

"В ЕСПЧ уже направлены документы... Мы будем пытаться восстановить справедливость в европейских инстанциях, - сказал он.

По словам Чернолуцкого, Украина не имела права выдворять из страны подозреваемого в уголовном преступлении.

Защита Саакашвили также уверена, что экс-президент Грузии вернется в Украину в ближайшее время.

Ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что реадмиссия Саакашвили из Украины в Польшу была законной, но есть вопросы к процедуре ее осуществления.

Как сообщалось, в понедельник, 12 февраля, сотрудники Государственной пограничной службы выдворили Саакшвили в Польшу по реадмиссии.

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