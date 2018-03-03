Саакашвили предлагает 18 марта провести всеукраинский мирный марш с требованием отставки президента

Лидер партии "Рух новых сил", экс президент Грузии Михеил Саакашвили, который в данный момент находится за пределами Украины, предлагает 18 марта провести всеукраинский мирный марш с требованием отставки президента Украины и проведения досрочных выборов.

"Предлагаю 18-го провести всеукраинский мирный марш с требованием отставки Порошенко (президента Украины Петра Порошенко ), Авакова (министра внутренних дел Арсена Авакова ), Луценко (генерального прокурора Украины Юрия Луценко ) и незамедлительного проведения выборов", - написал М.Саакашвили на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Как сообщалось, утром в субботу, 3 марта, во время проведения следственных действий в палаточном городке возле Верховной Рады полиция изъяла предметы, похожие на гранаты, а именно: 9 гранат РГД-5, "коктейли Молотова" и 5 дымовых мин.

Как отмечается в сообщении Нацполиции, в настоящее время в отделы полиции доставлены более сотни человек, которые сопротивлялись сотрудникам полиции. Начато уголовное производство по ст. 345 (угроза или насилие относительно сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В Нацполиции заявили, что следственные действия на территории палаточного городка, который был разбит возле здания Верховной Рады, проводились на основании двух решений суда. "Следователи работают по уголовным производствам, одно из которых открыто по факту попытки захвата Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец), а другое – по событиям 27 февраля возле стен Верховной Рады", - говорится в сообщении на сайте Нацполиции Украины.

27 февраля 2018 года между участниками акции у Верховной Рады и правоохранителями начались потасовки. Протестующие бросали в сторону правоохранителей взрывпакеты и другие предметы. В здании парламента ощущался запах гари.

Тогда партия "Рух новых сил Михеила Саакашвили" заявила, что не принимала участия в организации акции 27 февраля и их представителей уже нет в палаточном городке. "Представители РНС уже более месяца не присутствуют в палаточном лагере. Наш протест вышел за пределы палаточного лагеря у парламента. Путь нашей борьбы - это массовый мирный протест", - заявила партия.

Как сообщалось, в мае 2015 года П.Порошенко подписал указ о предоставлении гражданства Украины для М.Саакашвили. В июле 2017 года президент Украины своим указом лишил М.Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США. В сентябре 2017 года политик пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, которые фактически прорвали границу.

12 февраля 2018 года М.Саакашвили был задержан в Киеве и возвращен в Польшу по процедуре реадмиссии.