Саакашвили уже улетел в Польшу чартером по реадмиссии

Лидер партии "Рух новых сил", экс-президент Грузии Михеил Саакашвили улетел чартерным рейсом из Украины в Польшу около 16:00 по киевскому времени в понедельник, сообщает ТСН.ua со ссылкой на собственные источники.

"Это не депортация, а реадмиссия - возвращение нелегала в страну, откуда он нелегально прибыл", - пишет издание.

В свою очередь, советник президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков также дал понять, что М.Саакашвили уже покинул страну. "Улетел", - написал он на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

Как сообщалось, соратники М.Саакашвили сообщили, что политик был задержан в понедельник людьми в камуфляжной форме в одном из ресторанов в центре Киева.