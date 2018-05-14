Саммит Украина-ЕС пройдет 9 июля, на нем обсудят борьбу с коррупцией, макрофинансовую помощь Евросоюза для Украины и имплементацию Минских соглашений, сообщил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

"Совет ассоциации Украина-ЕС пройдет в декабре, но до этого 9 июля пройдет саммит Украина-ЕС, и мы уже знаем несколько вопросов, которые должны быть подняты в сфере реформ", - сказал он на встрече с Европейской Бизнес Ассоциацией в понедельник в Киеве.

Дипломат напомнил, что украинская сторона, в частности, хотела бы присоединиться к Европейскому таможенному союзу, Энергетическому союзу и единому цифровому рынку.

Х.Мингарелли указал, что также будет обсуждаться пакет макрофинансовой помощи ЕС и Европейский инвестиционный план.

"Вдобавок к этому есть традиционные два вопроса, которые мы обсуждаем: процесс реформ (ЕС со своей стороны сфокусирован на борьбе с коррупцией и верховенстве права) и имплементация, а вернее отсутствие имплементации Минских соглашений", - рассказал посол.

Как сообщалось, во время визита в Германию президент Украины Петр Порошенко и президент Европейского Совета Дональд Туск договорились провести 20-й саммит "Украина - Европейский Союз" летом 2018 года в Брюсселе.