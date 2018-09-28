Санкции в отношении России останутся в силе до тех пор, пока она не вернет Украина полный контроль над аннексированным Крымом. Об этом заявил в Вене 27 сентября временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан, говорится на сайте Миссии США при ОБСЕ.

В ходе выступления Камиан напомнил, что США решительно выступают за поддержку суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Украины в пределах ее международно-признанных границ.

"США вновь призывают Россию прекратить кампанию репрессий в оккупированном Крыму и вернуть контроль над полуостровом Украине. Мы не будем и никогда не признаем аннексию Крыма. Мы присоединяемся к нашим европейским и другим партнерам, утверждая, что наши санкции против России за ее агрессию на востоке Украины останутся до тех пор, пока Россия не выполнит свои обязательства по минским соглашениям", - заявил Камиан.

Напомним, ранее страны-члены ОБСЕ на ежегодном совещании по обзору выполнения обязательств в области человеческого измерения в Варшаве осудили Российскую Федерацию за оккупацию Крыма и поддержали Украину в борьбе за восстановление территориальной целостности и освобождения политических заключенных.