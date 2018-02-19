САП ходатайствует об отстранении Труханова от должности и аресте имущества

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подала в суд ходатайства об отстранении городского головы Одессы Геннадия Труханова от должности на время следствия и об аресте его имущества, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в САП в понедельник.

"В суд направлены такие ходатайства", - сказали в прокуратуре.

Как сообщалось, детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры САП 13 февраля уведомили о подозрении четырех чиновников мэрии Одессы: действующего мэра Г.Труханова, вице-мэра Павла Вугельмана, председателя постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета Василия Шкрябая, директора департамента коммунальной собственности горсовета Алексея Спектра в совершении преступления по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме нанесения ущерба бюджету Одессы через покупку здания ГП "Завод "Краян".

14 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали в международном аэропорту "Борисполь" (Киев) Г.Труханова и П.Вугельмана.

15 февраля Соломенский райсуд Киева не удовлетворил ходатайство антикоррупционных органов об аресте Г.Труханова с альтернативой в 50 млн грн и отпустил его на поруки народного депутата Дмитрия Голубова (фракция БПП). Кроме того, суд отпустил П.Вугельмана на поруки народных депутатов Александра Пресмана (группа "Видродження") и Юрия Мирошниченко (фракция "Оппозиционный блок").

Суд также избрал меру пресечения фигуранту дела Петру Загодиренко в виде содержания под стражей с правом залога в сумме 5,2 млн грн.