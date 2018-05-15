САП открыла дело по материалам пленок Онищенко

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по материалам пленок беглого нардепа Александра Онищенко о коррупции с участием президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщил юрист Сергей Власенко на своей странице в Facebook. В частности, он опубликовал соответствующее письмо-информацию за подписью главы САП Назара Холодницкого. Он отметил, что следствие поручили СБУ. "Дело о коррупции Пети (президента Петра Порошенко - ред.) по материалам пленок Онищенко возбуждено. Теперь будем следить за расследованием. К сожалению, расследование передали в СБУ", - написал Власенко.

