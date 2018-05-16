САП возбудила дело по факту общения детективов НАБУ с Онищенко

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о начале уголовного производства по факту общения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины беглым народным депутатом Александром Онищенко об условиях заключения сделки со следствием без ведома прокуроров - процессуальных руководителей расследования.

"Рядом СМИ, в том числе в сети Интернет, опубликована видеозапись общения с помощью электронных средств связи между ОнищенкоА. и сотрудниками НАБУ по заключению соглашения в уголовном производстве и также вчера НАБУ распространило информацию о правовых основаниях такого общения....Призываем НАБУ как орган досудебного расследования не вводить общественность в заблуждение путем распространения информации, не соответствующей действительности", - сказано в сообщении САП в Facebook.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре разъяснили, что соглашение о признании виновности может быть заключено по инициативе исключительно прокурора или подозреваемого/обвиняемого, однако прокуроры в уголовном производстве, в том числе руководитель САП Назар Холодницкий, такого поручения не предоставлял. Соответственно информации о проведении опросов Онищенко в режиме видеоконференции по заключению соглашения о признании виновности от НАБУ в САП не поступало.

"Непосредственно подозреваемый Онищенко А. или его адвокаты не обращались в Специализированную антикоррупционную прокуратуру с инициативой о заключении соглашения о признании виновности, а указанный вопрос прокурорами САП с подозреваемым или его защитниками вообще не обсуждался в любом формате", - заявили в САП.

Отмечается, что опрос А.Онищенко, в котором принимал участие руководитель отдела САП, касался совсем другого уголовного производства, начатого по публичным заявлениям деглого нардепа.

"Информация о проведении других "переговоров" с подозреваемым Онищенко А. была скрыта детективами от процессуальных руководителей, поэтому ссылка пресс-службы НАБУ на осведомленность САП и ее руководителя не соответствует действительности", - сказано в сообщении.

Более того, в САП заявили, что руководство НАБУ отрицало переговоры детективов Бюро с Онищенко, ссылаясь на якобы ложность заявлений подозреваемого. Также в ведомстве подчеркнули, что участие Онищенко в совершении особо тяжких преступлений не позволяет вообще говорить о возможности заключения соглашения о признании виновности.

"Таким образом, учитывая, что в опубликованных видеозаписях переговоров вероятно руководителя главного подразделения детективов НАБУ и других детективов с подозреваемым Онищенко А. о конкретных условиях заключения сделки, в само обсуждение четкой суммы и дальнейшей судьбы предприятий, принадлежащих ему и фактического подтверждения факта "конфиденциального" общения без ведома прокуроров - процессуальных руководителей, 14 мая сведения об указанных событиях внесены в ЕРДР и начато уголовное производство, досудебное следствие по которому поручено Главному следственному управлению Национальной полиции Украины", - сообщили в САП.

Ранее в НАБУ заявили, что информировали САП о проведении видеоопроса Онищенко во время которого шла речь об сотрудничестве в обмен на компенсацию причиненных государству убытков и дачу им показаний в отношении ряда украинских высокопоставленных чиновников