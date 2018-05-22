Савченко готовы взять на поруки свыше 50-ти человек

Свыше 50-ти человек изъявили готовность взять на поруки народного депутата Надежду Савченко, подозреваемую в подготовке теракта и государственного переворота.

Cоответствующие обращения в Апелляционном суде Киева, который во вторник начал рассмотрение жалобы на продление меры пресечения в виде ареста, обнародовали адвокаты.

Среди тех, кто готов взять Н.Савченко на поруки, внефракционный народный депутат Виталий Куприй (внефракционный), бывший судья Конституционного суда Украины Виктор Шишкин, мать и сестра Н.Савченко.