Савченко исключили из комитета нацбезопасности
Верховная рада Украины проголосовала за исключение из комитета по вопросам национальной безопасности народного депутата Надежды Савченко. За проект постановления проголосовал 261 депутат. "Исключить Савченко Надежду Викторовну - народного депутата Украины, фракция политической партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" из персонального состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны и освободить ее от обязанностей члена этого комитета", - говорится в постановлении. Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что сегодня, 15 марта 2018 года, внесет в Верховную раду Украины представление на снятие неприкосновенности с депутата Надежды Савченко и ее ареста. Луценко добавил, что у ГПУ есть доказательства того, что Надежда Савченко, народный депутат Украины лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь, в зале Рады, уничтожив боевыми гранатами две ложи, правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет. Отметим, ранее Служба безопасности Украины передала в аппарат Верховной Рады повестки о вызове на допрос народного депутата Надежды Савченко 13 марта 2018. Однако, депутат выехала в командировку за границу и на допрос не явился. В СБУ Савченко прибыла 15 марта. Допросить ее правоохранители в рамках расследованию дела в отношении руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, кого подозревают в подготовке теракта. Рубана задержали 8 марта 2018 на линии разграничения при перевозке крупной партии вооружений. Уже 9 марта суд арестовал Рубана на 60 суток без права внесения залога. Нардеп Надежда Савченко заявила, что готова взять Рубана на залог.