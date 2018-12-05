Савченко объявила сухую голодовку и пожаловалась на действия следователей СБУ

Нардеп Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке терактов в Киеве, объявили сухую голодовку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Савченко в Facebook.

"Надежда Савченко, как политический заключенный, объявляет сухую голодовку до момента обеспечения прав и свобод согласно Конституции Украины и действующего законодательства", - говорится в сообщении.

Следователи СБ (В) шантажируют и давят на народного депутата, председателя ПП "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", требуя немедленного ознакомления с материалами дела адвокатов, чтобы немедленно начать рассмотрение дела по существу, в обмен на возможность видеться с родными, помощниками, обновить электронные ключи, открыть счет в банке для регистрации кандидатом в Президенты Украины В зв'связи с этим, Надежда Савченко, как политический'заключенный, объявляет СУХУЮ ГОЛОДОВКУ до момента обеспечения прав и свобод согласно Конституции Украины и действующего законодательства. Опубликовано Надежда Савченко Среда, 5 декабря 2018 г.

Савченко заявила, что следователь поставил ей ультиматум, чтобы ее адвокаты закончили ознакомление с делом. Она заявила, что пока ее адвокаты не закончат ознакомление, ее не отвезут в банк, чтобы она могла восстановить электронный ключ, подать декларацию в НАПК, открыть партийные счета, чтобы иметь возможность баллотироваться в президенты Украины в 2019 году.

"Следователь поставил ультиматум, что в банк меня не отвезут, кроме того, мне запретят свидания с родными, помощниками, если мои адвокаты быстро не закончат ознакомление с материалами дела, чтобы можно было меня успеть осудить, вынести обвинительный приговор до президентских выборов. Я не поддаюсь на давление, реагировать на такие заявления я могу только одним методом, я объявляю голодовку сухую. Не просто без еды, а и без воды и это будет продолжаться до тех пор, пока мне не обеспечат посещение банка, пока я не восстановлю электронный ключ, не подам декларацию в НАПК, пока мне не позволят видеться с родственниками и помощниками", - заявила она.

Напомним, 22 марта текущего года Верховная рада Украины разрешила привлечение нардепа Надежды Савченко к уголовной ответственности. В тот же день Савченко вручили подозрение в подготовке терактов в Киевеи задержали.

Как заявлял генпрокурор Юрий Луценко, Савченко предлагала офицерам Вооруженных сил Украины осуществить теракты против руководства страны. По материалам РБК-Україна