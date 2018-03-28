Нардеп Надежда Савченко опубликовала на своей странице в Facebook видео, в котором заявила о намерении баллотироваться в президенты Украины.

Так, в конце ролика, в течение которого она снимает с себя вишиванку и надевает военную одежду, Савченко говорит: "Решение для себя действовать я приняла. Придет время - и я стану кандидатом в президенты".

При этом заметим: свое решение она мотивировала знанием того, "что надо делать" и необходимостью "действовать на опережение действий политиков - ради сохранения Украины".

Кроме того, в своей речи Савченко обвинила всех политиков в нежелании работать на благо страны и использовании своего положения для личного обогащения - "Когда проходят выборы, украинцы проигрывают страну политикам и олигархам. Ибо никогда не происходит изменения политической системы".