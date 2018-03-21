Савченко подала в суд из-за исключения из комитета Рады по нацбезопасности

Народный депутат Надежда Савченко подала в Верховный суд Украины из-за ее исключения из состава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Об этом Савченко сообщила на своей странице в Facebook. "Сегодня мной был подан административный иск в Верховный суд Украины о признании незаконным и отмене постановления Верховной рады Украины относительно исключения меня из членов комитета по национальной безопасности и обороны", - написала она. По словам Савченко, соответствующее постановление Рады от 15 марта о ее исключении является незаконным и подлежит отмене, поскольку основания, определенные действующим законодательством, для принятия такого решения отсутствуют. "Невозможно исключить члена комитета из комитета. В законодательстве Украины есть только механизмы отзыва председателя комитета, заместителя председателя и секретаря комитета", - заявила она.

