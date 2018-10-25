Савченко продлили арест почти до Нового года

Шевченковский районный суд Киева продлил до 30 декабря срок ареста народного депутата Надежды Савченко, которая подозреваются в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Соответствующее решение суд принял на заседании в четверг.

В заседании принимали участие адвокаты Н.Савченко, которые 24 октября совершили определенный демарш, настаивая, что им не предоставили достаточно времени и возможностей для ознакомления с материалами дела. После того, как им было отказано в отводе судьи, адвокаты не явились на продолжение заседания в среду. Суд принял решение привлечь для Н.Савченко государственного адвоката и перенес заседание на четверг.

Как известно, в настоящее время Н.Савченко и ее адвокаты знакомятся с материалами так называемого "дела Савченко - Рубана", расследование которого было завершено 1 августа. 25 сентября Шевченковский суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры об ограничении для них сроков ознакомления с материалами уголовного дела 25 календарными днями.

Адвокат руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана Валентин Рыбин уже завершил ознакомление с материалами дела, о чем 30 августа уведомил следствие.

Н.Савченко находится под стражей с 23 марта 2018 года. 22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко.

В.Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.