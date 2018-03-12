Савченко вызывают на допрос в СБУ в связи с задержанием Рубана

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко во вторник вызывается на допрос в Службу безопасности Украины в связи с расследованием в уголовном производстве в отношении руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"СБУ направила народному депутату Надежде Савченко вызов на допрос на завтра", - сказал Ю.Луценко в понедельник, отвечая на вопрос журналистов о задержании В.Рубана и предотвращении попыток совершения терактов в центре Киева.

Он выразил убеждение, что во вторник Н.Савченко должна обязательно прибыть в Службу безопасности Украины, "поскольку каждый народный депутат должен быть образцом гражданского долга, и сотрудничать завтра со следствием было бы очень важно и для Надежды, и для страны".

Генеральный прокурор также отметил, что в рамках расследования уголовного производства в отношении В.Рубана появится "и второе сообщение в этом деле – далее будет".

"Это очень серьезное дело и я никому не рекомендую посмеиваться над теми отдельными фактами, которые были обнародованы Службой безопасности Украины. Если их анализировать во всем массиве, и мы это сделаем в ближайшее время, после соответствующих следственных действий по отношению к другим членам этого террористического заговора", - добавил Ю.Луценко.

Как сообщалось, 8 марта на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия задержан руководитель Центра освобождения пленных Владимир Рубан. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.

Согласно тексту подозрения, В.Рубана подозревают в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства, в подготовке террористического акта с применением оружия и совершением взрывов, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей.

Кроме того, согласно тексту подозрения, В.Рубан планировал "с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженное нападение на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства".

В подозрении отмечается, что В.Рубан планировал во время нахождения президента Украины, руководителей силовых структур на заседании Верховной Рады осуществить обстрел зданий парламента, администрации президента и жилых домов, находящихся в правительственном квартале столицы.

Кроме того, как следует из текста подозрения, руководитель Центра намеревался применить гранаты и огнестрельное оружие в здании Верховной Рады, чтобы "убить государственных деятелей и народных депутатов Украины…, а также осуществить убийство сотрудников правоохранительных органов, которые будут совершать действия по прекращению террористического акта".

В.Рубан подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (подготовка террористического акта), ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УК Украины.

9 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения В.Рубану в виде ареста сроком на 2 месяца.