СБУ нашла при обыске у матери Бережной письмо Лаврову и килограмм золота

Служба безопасности Украины во время обысков у лидера общественного объединения "Сила добра" Елены Бережной обнаружили документы и электронные носители, свидетельствующие об ее антиукраинской деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"У этой гражданки, кроме многочисленных документальных материалов и электронных носителей, подтверждающих ее противоправную деятельность, наши сотрудники обнаружили также письмо министру иностранных дел государства- агрессора С. Лаврову о необходимости активизации деятельности российских организаций в Украине. Оказывается, женщина так мужественно защищала вовсе не документы, а килограммовый слиток золота", - говорится в сообщении СБУ.

В ведомстве сообщили, что следственные действия у Бережной происходили в рамках уголовного производства, открытого по статьям 109 и 111 Уголовного кодекса Украины.

В СБУ сообщили, что обыски также проводились у лидера ПП "Союз левых сил" Василия Волги.

"В частности, наши сотрудники изъяли у него оборудование для ведения тайных переговоров и магнитные носители информации, указывающие на его сотрудничество со страной-агрессором", - отметили в ведомстве.

У нескольких других фигурантов СБУ изъято незарегистрированное оружие и пророссийская атрибутика.

Как сообщалось, ранее на своей странице в Facebook Елена Бережная, мать погибшей экс-депутата от Партии регионов Ирины Бережной, написала, что дверь ее квартиры выламывали сотрудники СБУ.

Елену Бережную полиция задерживала 9 мая в Киеве за использование запрещенной символики - "георгиевской" ленты, которую Россия использует для антиукраинской пропаганды.

В октябре в Запорожье Бережную облили зеленкой. Там она планировала возложить цветы на Аллее боевой славы с председателем пророссийской общественной организации "Полк Победы" Андреем Ивановым.