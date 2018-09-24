СБУ перехватила разговоры главарей "ДНР" о согласовании с Сурковым перераспределения власти после смерти Захарченко

Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала перехваченные разговоры представителей власти так называемой "ДНР", в которых они обсуждают изменения во "властной структуре" псевдообразования и согласования этих действий с помощником президента России Владислава Сурковым.

Как сообщает в понедельник пресс-центр СБУ, 6 сентября 2018 примерно в 18:30 официальный советник уже погибшего главаря "ДНР" Александра Захарченко Александр Казаков позвонил Дмитрию Трапезникову, который в то время исполнял обязанности главы так называемой "ДНР".

"Как стало известно из разговора, они четко рассчитывают на решение ситуации Владиславом Сурковым", - сообщили в СБУ.

На обнародованных аудиозаписях Д.Трапезников и А.Казаков обсуждают предстоящее "экстренное совещание", которое в Москве созвал В.Сурков, где будет обсуждаться окончательное утверждение нового главы "ДНР" и состава т.н. "Совета министров ДНР".

В тот же день около 21:00, как сообщили в СБУ, состоялся разговор между Д.Трапезниковым и Денисом Пушилиним, который занимал должность председателя "Народного совета ДНР", в котором они согласовывали свои действия совместно с руководителем "МГБ ДНР" Владимиром Павленко о скорейшем устранении А.Казакова (советника А.Захарченко) через лишение его свободы.

"По их информации, Казаков в собственных целях планировал героизировать "образ бывшего главаря "ДНР" и обеспечить сохранение власти так называемой "группы Захарченко". В этой беседе Пушилин, в частности, выражает личную заинтересованность в необходимости немедленного устранения с занимаемой должности Тимофеева (по прозвищу "Ташкент") и его принудительном увольнении с должности "вице-премьера – министра доходов и сборов ДНР" срочным распоряжением самого же Пушилина", - отметили в СБУ.

В Службе безопасности Украины отмечают, что запись разговоров состоялся через неделю после смерти А.Захарченко, что свидетельствует "о полной зависимости так называемого высшего руководства "ДНР" от решений "куратора от Кремля" ВСуркова.

"Содержание переговоров указывает на существующий устойчивый конфликт между "вождями фейковых республики". Он доказывает намерения Пушилина и Трапезникова любым способом избавиться от влиятельных конкурентов из команды Захарченко, в частности Казакова и Тимофеева, ("Ташкент") и завершить местный государственный переворот", - подчеркнули в СБУ.