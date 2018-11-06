СБУ провела обыски у матери погибшей экс-регионалки Бережной

Служба безопасности украины проводит обыски у представителей пророссийской общественной организации, в частности у матери погибшей экс-регионалки Ирины Бережной - Елены Бережной.

Об этом агентству "Интерфакс" сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

"В рамках уголовного производства открытого по ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины сотрудники СБУ проводят в Киеве ряд санкционированных следственным судьей следственных действий у лиц, которые способствовали спецслужбам страны агрессора в реализации плана по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине", - говорится в сообщении спецслужбы.

Гитлянская сообщила, что одной из фигуранток дела является мать погибшей представительницы "Партии регионов" Ирины Бережной. По данным СБУ, "одна из фигуранток" систематически посещает Россию и встречается с бывшими украинскими чиновниками.

Обыски проводятся в помещении, которое принадлежит бывшей заместительнице городского главы Киева Леонида Черновецкого Ирэне Кильчицкой.

"Но это помещение арендует Бережная. К самой госпоже Кильчицкой претензий нет", - сказала Гитлянская.

Кильчицкая сообщила изданию "Гордон", что арендовала это помещение во время Революции Достоинства для детей, чтобы они не пострадали вследствии столкновений. По ее словам, "никакого бизнеса" там не происходит.

"Они считают, что Елена Бережная - мама погибшей Ирины Бережной, которая была моей подругой, занимается здесь сепаратистской деятельностью. Мама Бережной судится в Венском суде за права на ребенка Ирины. В этом офисе она составляет и отправляет в суд заявления, переводы документов и так далее. Но СБУ считает, что это ее офис, что здесь есть оружие, антиукраинская литература и инструкции по изменению государственного строя Украины", - сказала она.

Кильчицкая считает, что за обысками стоит отец ребенка бизнесмен Борис Фуксман.

Напомним, 9 мая Елену Бережную задерживали во время акции "Бессмертный полк" в Киеве за запрещенную украинским законодательством так называемую "георгиевскую" ленту, которую Россия использует для антиукраинской пропаганды во время военной агрессии в Крыму и на Донбассе, а также для популяризации СССР и тоталитарного прошлого. По материалам ТСН.ua