СБУ проводит обыски у наместника Киево-Печерской Лавры
Служба безопасности Украины проводит обыски у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.
Об этом сообщает СБУ.
Сообщается, что обыски по месту жительства наместника Киево-Печерской лавры провоходть по делу о разжигании межконфессиональной розни.
"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины, правоохранители проводят обыски по месту жительства и размещения имущественного комплекса, который принадлежит митрополиту Павлу (Лебедю) ", - добавили в СБУ.
По материалам "День"