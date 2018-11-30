СБУ проводит обыски у наместника Киево-Печерской Лавры

Служба безопасности Украины проводит обыски у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.

Об этом сообщает СБУ.

Сообщается, что обыски по месту жительства наместника Киево-Печерской лавры провоходть по делу о разжигании межконфессиональной розни.

"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины, правоохранители проводят обыски по месту жительства и размещения имущественного комплекса, который принадлежит митрополиту Павлу (Лебедю) ", - добавили в СБУ.

По материалам "День"