СБУ установила причастность кадровых военных ВС РФ к обстрелу Мариуполя ракетами в 2015г

Следователи Службы безопасности Украины в ходе расследования обстрела жилого микрорайона Мариуполя "Восточный" 24 января 2015 года, в результате которого погиб 31 и были ранены 117 людей, установили, что это преступление совершили кадровые военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации, заявляет глава СБУ Василий Грицак.

"Во время проведения нашими следователями и оперативниками расследования, было установлено и задокументировано, что это преступление совершили кадровые российские военнослужащие. Этот теракт осуществили два штатных ракетных дивизиона Вооруженных сил РФ. С территории России операцией непосредственно руководил начальник Ракетных войск и артиллерии Южного военного круга ВС РФ генерал-майор Степан Ярощук, во временно оккупированном Донецке обстрелом руководил полковник ВС РФ Александр Цаплюк с "позывным "Горец", - рассказал на брифинге в понедельник в Киеве В.Грицак.

Руководитель спецслужбы сообщил, что СБУ передаст часть собранных по событиям в Мариуполе 2015 года материалов в Международный суд ООН в рамках иска Украины о нарушении РФ международных конвенций. В частности, речь идет о перехваченных переговорах.

По его словам, в ходе расследования украинская спецслужба установила, что координацию действий реактивных дивизионов осуществлял подполковник ВС РФ Максим Власов с позывным "Югра".

"Расследование установило участие в этих обстрелах 200-ой Печенежской отдельной мотострелковой бригады и 2-ого гвардейского Таманского мотострелкового дивизиона", - сообщил глава СБУ.

В.Грицак подчеркнул, что оперативники и следователи СБУ зафиксировали и задокументировали "поминутно события, от момента пересечения этими двумя дивизионами украинско-российской границы и аж до выезда на позицию".

Он также сообщил, что в понедельник на сайте СБУ будут обнародованы все записи перехваченных переговоров.

"Значительную часть текста и звуковых файлов мы были вынуждены подчистить из-за значительного количества нецензурных слов, но поверьте, именно эти слова характеризуют и показывают весь цинизм, с которым российское военное руководство готовило и осуществляло этот теракт", - отметил В.Грицак.

Руководитель украинской спецслужбы также проинформировал, что в рамках расследования обстрела Мариуполя объявлены подозрения 11 лицам – 4 гражданам Украины, членам незаконных вооруженных формирований, а также 7 кадровым военнослужащим ВС РФ. Все они объявлены в розыск.

"Мы убеждены, что такое решение принималось высшим военным и политическим руководством РФ", - добавил он.

Как сообщалось, утром и днем 24 января 2015 года боевики обстреляли жилой микрорайон Мариуполя "Восточный" из реактивных систем залпового огня (РСЗО). По данным украинских военных, обстрел был осуществлен из РСЗО БМ-21 "Град". Снаряды попали в места массового скопления гражданских людей, а именно в магазины и рынок.

На месте обстрела погибли 23 человека, в том числе один ребёнок. Позднее в больнице скончались ещё семеро человек, из них один ребёнок. Общее количество погибших по последним данным Донецкой облгосадминистрации составляет 31 человек, из них два ребёнка 5 и 15 лет. Ранено 117 человек, среди них семь детей. Подавляющее большинство погибших и раненых – мирные жители Мариуполя. Кроме того, были повреждены 79 объектов, в том числе 59 жилых домов. По словам тогдашнего главы Донецкой обладминистрации Александра Кихтенко, сумма ущерба превышает 100 млн грн.

Вечером 24 января наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подтвердили, что обстрел Мариуполя осуществлялся с подконтрольной "ДНР" территории. "СMM провела анализ воронки и ее начальная оценка показала, что воздействие было вызвано ракетами "Град" и "Ураган". Согласно анализу выстрела, "Град" был выпущен с северо-восточного направления, в районе Октябрьского (19 км к северо-востоку от улицы Олимпийская), и ракеты "Ураган" с восточного направления, в районе н.п. Заиченко (15 км к востоку от улицы Олимпийской), которые находятся под контролем "ДНР", - говорится в обнародованном в тот вечер специальном отчете Миссии.

По информации СММ, первый обстрел произошел в 09.15 и длился 35 секунд. В СММ насчитали 19 ракетных ударов, но уверены, что их было больше. В 13.02 и 13.21 представители СММ снова услышали стрельбу из РСЗО залпами продолжительностью в 8 секунд, они велись с восточного от Мариуполя направления.