СБУ: установлены факты участия наемников российских спецслужб в терроризме против Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) установила новые факты участия наемников спецслужб Российской Федерации (РФ) в террористической деятельности против Украины и других государств. Досье на двух российских наемников, причастных к преступлениям Кремля, опубликовано на сайте СБУ. Одним из наемников оказался гражданин РФ и Республики Сербия Симуняк Олег Витальевич, 1968 года рождения. Принимал участие в качестве наемника в боевых действиях в Грузии (1992), Боснии (1993-1995), Косово (1999), Македонии (2001).

"После балканских событий стал приближенным лицом гражданина РФ Гиркина - "Стрелкова", который находится в розыске по обвинению в создании террористической организации, и председателя радикальной российско-сербской организации "Косовский фронт" В. Кравченко - одного из ключевых вербовщиков сербских наемников для участия в боевых действиях на востоке Украины и в Сирии", - сообщили в СБУ. В 2003-2004 годах Симуняк, используя устойчивые связи с членами экстремистских организаций РФ, планировал теракты в Греции во время летних Олимпийских игр, в частности подрыв автомагистрали и взрыв на стадионе. Согласно действующей на то время договоренности о сотрудничестве, Служба безопасности Украины передала ФСБ РФ оперативную информацию о поиск Симуняком на территории России и Украины соисполнителей террористического акта, но информация Службы безопасности Украины была уведомлена Симуняку сотрудником ФСБ с указанием прекратить активные действия на территории Украины и вернуться в Россию В дальнейшем Симуняк неоднократно использовался спецслужбами РФ как агент-провокатор в национал-патриотическом среде. "СБУ установлено, что с 2014 года Симуняк принимал участие в боевых действиях на востоке Украины и в Сирии в составе подразделения российских спецслужб ЧВК "Вагнера" (личный номер - М-0217) на должности командира инженерно-разведывательного расчета инженерно-саперного взвода", - говорится в сообщении. По информации СБ Украины, житель Автономной республики Крым Ивкин Алексей Валерьевич, 1975 года рождения, в феврале-марте 2014 года, находясь в составе так называемой "9-й роты самообороны Крыма" вместе с военнослужащими Вооруженных сил РФ, осуществлял захват органов власти в ходе аннексии Крыма. "Впоследствии ФСБ РФ использовала Ивкина качестве свидетеля обвинения по сфабрикованному уголовному делу против заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза. С целью сокрытия своей принадлежности к агентурной сети российских спецслужб Ивкин среди прочего предоставил ложное свидетельство: паспорт гражданина РФ он якобы получил в 2014 году уже после аннексии АР Крым (письмо № 10 показаний). Но имеющиеся документы безапелляционно указывают, что указанный документ был выдан Івкіну еще в сентябре 2002 года", - отметили в СБУ, опубликовав фотодоказательство.

С лета 2014 года как наемник ЧВК "Вагнера" Ивкин принимал участие в боевых действиях против сил АТО на Донбассе и в Сирии в составе танковой роты (личный номер М-0802). "СБУ проверяет оперативную информацию по доставке спецслужбами РФ Ивкина на сфальфікований суд против Ахтема Чийгоза непосредственно с территории Сирии", - добавили в СБУ.

