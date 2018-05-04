СБУ в Запорожье проводит обыски в райотделах полиции

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в районных отделах полиции Запорожья в рамках уголовного производства относительно превышения власти или служебных полномочий, сообщает hromadske.ua со ссылкой на пресс-секретаря СБУ в Запорожской области Сергея Левченко.

"Обыски проводятся в рамках уголовного производства по статье 365 (превышение власти или служебных полномочий - ред.)", - цитирует С.Левченко издание.

По его словам, обыски проводятся в нескольких отделах полиции.

Подробности обысков ни в полиции, ни в СБУ пока не раскрывают.

В то же время местное издание 061.ua сообщает, что к обыскам также привлечены сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции.